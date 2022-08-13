Как передает «НБН», об этом на своей странице в микроблоге Twitter написал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Российская Федерация вместе со своими марионетками должны соблюдать нормы международного гуманитарного права, в том числе в части защиты военнопленных», — подчеркнул Блинкен.

В то же время он добавил, что американские власти беспокоят сообщения о том, что так называемые власти самопровозглашенной «ДНР» предъявили обвинения гражданам Хорватии, Великобритании и Швеции.

Ранее издание «Новости Донбасса» сообщило, что оккупанты на временно захваченной территории Донецкой области оформляют незаконные решения суда, которые предусматривают расстрел военнопленных. В частности, «верховный суд ДНР» продолжает незаконное судилище над бойцами подразделения «Медведи», входящего в состав полка «Азов».

Журналисты выяснили, что в скором времени военным будет вынесен «приговор», который согласно «местным законам» может предусматривать расстрел. Причем сами военнослужащие уже были допрошены, а этот процесс проходит в закрытом режиме.

Как ранее мы уже писали, захватчики хотят устроить показательный суд в Мариуполе.