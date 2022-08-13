Как сообщает «НБН» со ссылкой на ВВС, такой прогноз касаемо войны – 2022 озвучил руководитель британской разведки, генерал-лейтенант Джим Гокенхалл.

По его словам, возглавляемое им ведомство продолжает внимательно следить за вероятностью использования Россией ядерного оружия.

«Мы должны остерегаться и думать в бинарных темпах – что люди выигрывают или терпят поражение – или считать, что это тупик», — сказал эксперт.

В то же время британская разведка констатировала факт отсутствия доверия между представителями российского военного и политического класса, в то время как страны Запада своим единством вместе с активным сопротивлением Украины превысили все ожидания.

«Подобным образом армия России потерпела неудачи и причиной этого стал плохой контроль и логистика», — отметил Джим Гокенхалл.

В то же время армия России потерпела неудачи от вмешательства политиков, начиная со стратегического уровня и заканчивая тактическим. Военное и политическое руководство не доверяют друг другу, причем британский разведчик удивлен тем, что все эти проблемы Москве пришлось испытать одновременно.