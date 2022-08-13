Как сообщает «НБН», об этом сказано в пресс-релизе экспертов ISW.

Американские специалисты утверждают, что сейчас цель путинской армии – сделать так, чтобы мариупольская филармония превратилась в тюрьму. Также они намерены построить особый «бункер», в котором будут обставленные клетки и коридоры для приема заключенных. Уже известно, что оккупанты могут провести трибунал 24 августа.

Тем временем в Главном управлении военной разведки Украины выступили с заявлением от имени сил обороны и безопасности нашей страны. В нем призывают все цивилизованное мировое сообщество не позволить проведения анонсированного суда над представителями украинских Вооруженных сил в захваченном Мариуполе.

Ранее стало известно о планах российских оккупантов провести судилище над украинскими военнопленными. Причем для этого выбрали День независимости Украины.

В то же время в социальных сетях сообщалось о крайне высокой смертности в медицинских учреждениях Мариуполя. Причиной этого является нехватка врачей и медикаментов.