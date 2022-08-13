Как передает «НБН», об этом заявил руководитель департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Высокопоставленный чиновник отметил, что дальнобойное оружие якобы будет угрозой для временно неподконтрольных украинской власти территорий. В связи с этим «географические задания» так называемой «спецоперации» расширятся.

«Относительно корреляции активных поставок в Украину вооружений западного образца с ходом и сроками проведения «спецоперации», то ее конкретно определил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Если Украину будут накачивать более точным дальнобойным оружием, это может привести к тому, что географические цели спецоперации отодвинутся еще дальше», — предупредил Дарчиев.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна – оккупант изменила цели войны в Украине. По его словам, кроме Луганской и Донецкой области. В частности, оккупанты намерены «освободить» юг Украины, и в дальнейшем зачади будут «расширяться».