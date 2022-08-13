Как информирует «НБН» со ссылкой на «ЛИГА.НЕТ», об этом американец заявил в интервью изданию The Wall Street Journal.

Согласно словам, которые он озвучил, «жребий уже брошен, а после всех действий, которые Россия осуществила в Украине», к Украинскому государству стоит так или иначе относится, как к члену Альянса.

Одновременно с этим Киссинджер сделал заявление относительно того, что он предвидит «урегулирование», которое якобы должно оставить России земли, оккупированные агрессором в 2014-м году.

При этом Киссинджер не имеет ответа на вопрос относительно того, чем такое урегулирование будет отличаться от «несостоявшейся договоренности для стабилизации конфликта восьмилетней давности».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Москва пригрозила США из-за намерений Белого дома признать Россию страной-спонсором терроризма.