Как информирует «НБН», об этом проинформировал журналист и исследователь из Ливана Элайджа Магье.

Дословно из сообщения, которое обнародовал журналист:

«Российская Федерация подписала соглашение с Ираном на покупку одной тысячи беспилотных летательных аппаратов. Это произошло после того, как иранские власти предоставили РФ несколько таких «птичек» и тренажер, на котором офицеры России проводили тренировки. Первые такие БПЛА уже применялись на украинской территории».

В том числе, согласно информации Элайджа Магье, это и БПЛА Shahid 129.

Согласно словам Магье, на протяжении последних десяти лет Россия не уделяла должного внимания, а также инвестиций индустрии беспилотников. А война в Украине продемонстрировала, что именно БПЛА – это та вещь, которая нужна каждой армии в мире.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Белом доме заговорили о возможности продажи Украине буспилотников типа MQ-1C Grey Eagle.