Как информирует «НБН», такое мнение в эфире «24 канала» озвучил оппозиционер из России, политик Геннадий Гудков. Согласно его словам, в настоящее врем единственной целью Путина является выход из войны без проигрыша. Другими словами, он должен показать аудитории из России какую-либо победу.

При этом оппозиционер из России добавил, что Путин в своем желании к миру готов «разменяться». К примеру, это может быть уход войск РФ из Херсона, а также частично из Запорожской области.

Дословно из высказанного Гудковым мнения:

«Отдайте нам Донбасс. Также сделайте беспрепятственный проход на территорию АРК. Потом все это зафиксируйте, и что Крым наш, а уже после мы поставим подписи под всеми мирными соглашениями». Полагаю, Путина устроит даже такой сценарий».

В то же время он добавил, что наверняка это не будет устраивать Украинское государство и народ Украины, который понес на войне весомые потери, но продолжает бороться за мир и сейчас.

Ранее российский публицист Андрей Пионтковский предупредил общество о том, что Путин готовится к осуществлению коварного плана по Украине.