Как информирует «НБН», в своем сообщении в социальной сети Facebook глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь написал, что его государство не передавало никакие военные самолеты Украинскому государству.

Он подчеркнул, что по настоящее время самолеты размещаются на военном аэродроме в Сляче. Их задание – охрана воздушного пространства страны до конца августа месяца. Местные жители, по его словам, смогут увидеть эти воздушные боевые «птички» на Словацком международном авиационном фестивале под названием SIAF.

Дословно из обнародованного Ярославом Надь сообщения:

«Мы в настоящее время проводим переговорный процесс с нашими союзниками, что с ними делать дальше. Решение еще не было принято. Но когда что-то в этом плане изменится, мы обязательно вам сообщим».

Напомним, ранее издание RTVS сообщило, что Словакия якобы передаст Украиснкому государству боевые самолеты.