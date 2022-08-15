В воскресенье, 14 августа, во время своего еженедельного выступления понтифик призвал предоставить срочную продовольственную помощь Сомали и другим странам Восточной Африки, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Франциск заявил паломникам и туристам на площади Святого Петра, что он обеспокоен тем, что война в Украине отвлекает внимание и ресурсы от «целей, которые требуют большей преданности» — образования, охраны здоровья и борьбы с голодом.

Говоря о кризисе в Восточной Африке, Папа Римский сообщил, что люди в этом регионе страдают из-за засухи и живут в опасных условиях, поэтому миру важно в срочном порядке отреагировать на эту чрезвычайную ситуацию.

Напомним, что понтифик собирался приехать в Украину в августе. Представитель Ватикана сообщил, что Папа Римский также готов прибыть с визитом в Россию. Ранее Франциск неоднократно подчеркивал, что он хочет побывать в Москве прежде, чем отправиться в Киев.