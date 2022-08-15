Одна из российских семей даже придумала схему, чтобы получить финансы при живом сыне-захватчике. Родственники «освободителя», который попал в плен к украинским защитникам, решили не дожидаться его гибели и похоронили постороннего солдата Путина, информирует «НБН».

В эфире национального телемарафона российский журналист Тимур Олевский рассказал, что сестра пленного захватчика обратилась за помощью в прокуратуру, поскольку ее брат жив, но ее родные ничего не предпринимают, чтобы вернуть его домой, поскольку не хотят возвращать «гробовые выплаты».

«Кого мы похоронили, мы не знаем», — написала в жалобе россиянка.

Родственники пленного российского солдата предоставили фейковые результаты ДНК-экспертизы, похоронили чужого военного, который также участвовал в «спецоперации» в Украине, после чего получили от государства деньги.

Пытаются заработать на войне в Украине и россияне, которые живут в приграничных областях. В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как жители региона наживаются на «обстрелах ВСУ», обманывая государство.