Как информирует «НБН» со ссылкой на The New York Times, к утренним взрывам в Джанкое якобы причастно украинское военное элитное подразделение.

В материале говорится, что такую информацию подтвердил чиновник на анонимных условиях.

Дословно из материала NYT:

«Чиновник высокого ранга из Украины на анонимных условиях заявил, что действующее в тылу врага элитное украинское военное подразделение ответственно за взрыв. Именно после него началась детонация боеприпасов».

При этом в газете добавили, что Украина якобы с самого начала военных действий пользуется нетрадиционной тактикой. Таким образом, ВСУ пытаются дать отпор врагу, который значительно превосходит по своим размерам.

Напомним, ранее мы уже писали, что на территории Российской Федерации, в Курской области, прогремел взрыв на железной дороге.