Как информирует «НБН», об этом сообщает Baza.

Также в сообщении отмечается, что то, что ж/д пути были повреждены, впервые сообщил обходчик, который это и заметил. В дальнейшем о ситуации он доложил своему начальству. Потом на место инцидента прибыли силовики.

Следователи уже заявили, что неизвестные заложили там взрывное устройство, вес которого достигает двухсот грамм в тротиловом эквиваленте. Потом был совершен его подрыв.

Представители правоохранительных органов прошлись по окрестным деревням. Однако им ничего не удавалось найти подозрительного.

Кроме того добавим, что по данному участку с 2014 года не ездят пассажирские поезда. По этой железной дороге ездят исключительно грузовые и маневровые поезда.

Напомним, ранее также сообщалось о взрывах на территории незаконно аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова.