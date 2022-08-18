Во время визита на территорию Украины лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучит Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Украины Владимиру Александровичу Зеленскому свое предложение организовать своему коллеге из Украинского государства встречу с главой Кремля Путиным, о чем пишет «НБН» со ссылкой на турецкий канал A Haber.

Дословно из заявления корреспондента канала из Львова, который ссылается на источники в дипломатических ведомствах:

«По всем ожиданиям, президент Турции предложит Владимиру Александровичу организовать его встречу с главой Кремля Путиным».

В свою очередь турецкий телеканал CNN Turk проинформировал, что Путин, а также Владимир Зеленский могут провести встречу. Целью якобы может стать определение «дорожной карты» по вопросу войны в Украине.

В обнародованном сообщении говорится:

«Согласно имеющейся информации, которая стала доступна нам от источников из России, российский лидер Путин может провести встречу с Зеленским. Также в РФ якобы заявили, что президенты двух государств могут во время встречи определить «дорожную карту». А уже после якобы делегации смогут начать работать по ее осуществлению».

Ранее СМИ писали о странном заявлении Эрдогана относительно срыва мирных переговоров между Россией и Украиной.