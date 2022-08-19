Как передают корреспонденты «НБН», об этом во врем разговора с журналистами Bloomberg заявил индонезийский лидер Джоко Видодо.

Буквально вчера, 18 августа, в пресс-службе Кремля заявили, что президент государства-оккупанта обсудил по телефону с Видодо, в том числе, подготовку к саммиту G20, который пройдет на Бали.

Дословно из заявления Видодо:

«Президент Китая Си Цзиньпин прибудет на Бали, чтобы принять участие в саммите «Большой двадцатки». Мне лично и президент Владимир Путин сказал, что он будет тоже».

Ранее в Институте изучения войны рассказали о безуспешных попытках Владимира Путина осуществлять новые атаки на территории Украины, а также коварном плане оборонного ведомства России относительно обвинения Киева в атаке на Запорожскую АЭС.