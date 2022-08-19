Российские пропагандистские ресурсы сообщили о двух атаках в Курской области. СМИ РФ пишут, что якобы беспилотники сбросили 5 бомб в районе хутора Кучеров в Беловском районе, информирует «НБН».

Издания рассказали, что первые взрывы произошли около 8 часов утра, когда три БПЛА сбросили на территорию хутора три снаряда. От атаки пострадал пограничник и автомобили. Через несколько часов две боевые «птички» вернулись и сбросили еще две бомбы, которые повредили четыре автомобиля.

На данный момент неизвестно, кто причастен к взрывам в российском регионе.

Отметим, что вчера, 18 августа, произошли «хлопки» на авиабазе путинских войск «Бельбек» возле захваченного Россией Севастополя. Украинская и российская стороны пока не предоставили комментарии о случившемся на аэродроме. В то же время аналитики ISW выдвинули пять версий произошедшего.