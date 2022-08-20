Как сообщает «НБН» со ссылкой на The Telegraph, об этом заявил экс-командующий британских вооруженных сил полковник Ричард Кэмп.

Он считает, что военные действия в Украине могут перейти в стадию «глухой заморозки», а на украинского президента Владимира Зеленского начнут оказывать давление западные партнеры.

«Пока страны Европы всячески пытались слепо утолить свой голод благодаря дешевым российским энергоресурсам, Путин много лет готовил для них стратегическую ловушку. Его деньги, постоянная дезинформация и агенты влияния среди активистов – экологов привели к увеличению зависимости от РФ», — подчеркнул Кэмп.

Со слов полковника, страны Запада заинтересованы в минимизации экономического ущерба из-за санкций. Страны – партнеры Украины в значительной степени снизили потребление «голубого топлива» среди простых потребителей, к тому же стоимость газа может резко взлететь. Избиратели выскажут свое недовольство, из-за чего политики могут внести коррективы касаемо поддержки Украины и жестких антироссийских санкций.

Также Кэмп утверждает, что российский лидер Владимир Путин может и дальше усиливать давление, пока страны Европы не пойдут на уступки, в том числе через полное отключение энергоснабжения.

Ранее стало известно о том, сколько россиян полностью доверяют Путину.