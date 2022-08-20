Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Минобороны России Шойгу, озвученное в субботу, двадцатого августа, во время пленарного заседания Первого Международного антифашистского конгресса, решение относительно проведения «специальной операции» в нашей стране было принято на основании созданных украинским правительством неприемлемых угроз безопасности Российской Федерации.

Дословно из заявления Сергея Шойгу:

«Киевский режим на протяжении 8-ми лет осуществлял жесткие преступления в отношении граждан «ЛДНР». В результате тысячи погибших среди ни в чем не винных людей, в том числе и детей. Одновременно с этим началось военное освоение украинской территории НАТО. Украина начала идти по курсу на вступление в Альянс. Это все создавало неприемлемые угрозы безопасности для Российской Федерации».

Согласно его словам, «на фоне всего этого глава государства (Путин, — ред) принял чрезвычайно правильное решение относительно проведения специальной военной операции в Украине».

Ранее Михаил Подоляк ответил на высказывания Шойгу о силах «Запада» в Украине.