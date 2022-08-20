Как информирует «НБН», об этом сделал заявление руководитель специального комитета по обороне палаты общин Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд. Поддержку таким словам британца высказал член палаты представителей США Адам Кинзингер.

Согласно словам руководителя специального комитета по обороне палаты общин Великобритании Тобиаса Эллвуда, если произойдет утечка радиации из-за атак с российской стороны на ЗАЭС, Североатлантический Альянс должен задействовать статью пять своего устава.

Эллвуд заявил:

«Любого рода умышленное повреждение, которое может вызвать потенциальную утечку радиации на украинском атомном реакторе, нарушит статью пятую Североатлантического Альяна».

Чиновника из Великобритании поддержал член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер, заявив:

«На самом деле, это не подлежит никакой дискуссии. Любого рода утечка радиации будет убивать людей в государствах Альянса. А это уже автоматически должно привести в действие пятую статью устава НАТО».

Ранее в США заявили, что после всего того, что наделала в Украине Россия, к Киеву необходимо относиться, как к члену НАТО.