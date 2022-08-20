Как передает «НБН», об этом российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин рассказал в интервью проекту FreeДОМ.

По его словам, Кремль все время использует «ядерный шантаж» для запугивания мира, намекая на угрозы по ЗАЭС. Фейгин утверждает, что российское правительство своими действиями все время заставляет сомневаться в своей адекватности. Это дает основания предполагать, что Москва вместо «ядерного шантажа» перейдет к действиям. В таком случае западные страны также будут действовать решительно.

«Страны Запада не намерены терпеть, что над ними и всей Европой будет проходить ядерное облако и в целом все те ужасные последствия, о которых Запад прекрасно знает после Чернобыля», — высказался Фейгин.

Он добавил, что в случае, если россияне все-таки пойдут на «ядерный апокалипсис», другим странам придется решать эту катастрофу вместе с украинскими властями, после чего НАТО ничего другого не останется, как ввести свои войска.

Как известно, Запорожская АЭС, которая с 4 марта находится под контролем оккупантов, много раз подвергалась обстрелам со стороны россиян.