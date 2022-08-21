Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, такое заявление озвучил заместитель главы Министерства финансов Турции Юнус Элиташ.

Так, во время разговора с заместителем главы Министерства финансов Соединенных Штатов Амкрики Уолли Адеймо Элиташ заяви своему коллеге из Вашингтона, что Турция не допустит, чтобы санкции были нарушены. И это несмотря на глубокие политические и экономические святи с Российской Федерацией.

Дословно из заявления турецкого чиновника:

«Позиция Турции ни капли не изменилась. Наше государство не допустит того, чтобы были нарушены санкции, как физическими лицами, так и предприятиями».

Напомним, ранее мы уже сообщали, что Турция подарит Украине БПЛА «Байрактар».