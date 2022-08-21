Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Следственного комитета России , а также российских средствах массовой информации.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Транспортное средство «Тойота Прадо» взорвалось в районе поселка Большие Вяземы, что в Подмосковье. Последствиями происшествия стала гибель водителя, о чем подтвердили в правоохранительных органах».

Согласно информации некоторых СМИ, из-за подрыва транспортного средства погибла дочь известного общественного деятеля Александра Дугина Дарья. Данные же следствия уточняют, что подрыв автомобиля погибшей произошел двадцатого августа около двадцати одного часа. В этот момент внедорожник двигался на полном ходу.

По предположительным данным силовиков России, взрывное устройство было установлено внутри транспортного средства. Кроме того, в Сети появилось видео, где сам Дугин стоит на месте взрыва автомобиля дочери.

Напомним, ранее стало известно о том, что в результате взрывов на военном аэродроме в Саках из строя были выведены около половины боевых самолетов Путина.