Как информирует «НБН», об этом в своем Телеграм написал украинский журналист Андрей Цаплиенко. При этом в своем сообщении он добавил скриншот из российских СМИ, где говорится, что об этом со ссылкой на заявление председателя политической партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова сообщило пропагандистское агентство РИА «Новости».

Согласно словам Миронова, уже в четверг на заседании соберутся главы фракций вместе с председателем нижней палаты парламента России.

Дословно из заявления Миронова:

«Около 15 часов по московскому времени будет собран Совет Думы. На нем мы примем наше жесткое заявление по Украине. В первую очередь мы адресуем это ООН, а также всем международным парламентским организациям».

В это же время российский политик добавил, что это самое «жесткое заявление» по Украине будет касаться ситуации вокруг атомной электростанции в Запорожье.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что Андрей Цаплиенко сообщил об очередном ударе ВСУ по Антоновскому мосту.