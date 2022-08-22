Как информирует «НБН», об этом говорится в российских информационных агентствах.
Дословно из обнародованного сообщения:
«До двадцать девятого августа в южных и центральных областях России продлен режим ограничений на выполнение полетов в одиннадцати аэропортах».
Насколько известно, данный запрет касается полетов в одиннадцати аэропортах России. В том числе в Краснодаре, Анапе, Курске, Воронеже, Белгороде, Геленджике, Брянске, Элисты, Симферополе, Ростове-на-Дону, а также Липецке.
В сообщении также отмечается, что такое ограничение действует с двадцать четвертого февраля текущего года.
Ранее в ISW рассказали, на какие меры будет вынуждена пойти Россия в случае сражения за Крым.
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