Как передает «НБН», об этом, выступая на втором саммите «Крымской платформы», проходящем в онлайн-режиме, заявил глава британского правительства Борис Джонсон.

По его словам, российский диктатор, скорее всего, готовится напасть на новые части Украины. Путину нужна вся Украина, он намерен с ней поступить так же, как с Крымом – аннексировать. Также Джонсон уверен, что Владимир Путин хочет провести новые незаконные референдумы.

В связи с этим, считает британский премьер, мировое сообщество должно объединиться и не допустить изменение границ военной силой. Борис Джонсон заверил, что цивилизованный мир никогда не согласится на признание законности аннексии Крыма или какой-либо другой части территории Украины.

С учетом непрекращающейся кровавой агрессией Путина, продолжил глава правительства Соединенного Королевства, нужно и далее оказывать помощь Украине в военной, экономической и гуманитарной сферах. И так будет продолжаться до полного прекращения Россией войны на украинской земле и выведения из нее всех войск РФ.

Напомним, что сегодня на саммите «Крымской платформы» президент Польши Анджей Дуда заявил, что Крым – это Украина.