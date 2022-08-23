Как информирует «НБН», о таком заявлении высокопоставленного польского чиновника говорится в материале, обнародованном Rzeczpospolita.

В частности, Рау считает, что российская агрессия в отношении Украины продемонстрировала опасность империализма. Она теперь стала для Европы моментом пробуждения, а также глубоких размышлений над будущим континента.

Согласно его мнению, средние, а также малые государства-участники Евросоюза имеют гораздо меньше возможностей для создания коалиций, а также блокирования невыгодных для них решений Европейского Союза. Именно поэтому они и проигрывают, когда желают защитить собственные права, потребности или интересы.

Рау в материале также отметил:

«В настоящее время Европейский Союз не требует лидерства Федеративной Республики Германия. Наоборот, необходимо немецкое самоограничение. Только в таком случае свобода и равенство стран-членов позволят Евросоюзу стать весьма желаемой антитезой империализма».

Кроме того, он предлагает, что отдельные государства-члены Евросоюза могли бы на определенное время отказаться от евро. Рау также отмечает, что после введения единой европейской валюты только некоторые сумели сами себе обеспечить устойчивое и гармоничное развитие.

Согласно имеющемуся мнению главы МИД Польши, Европейский Союз столкнулся с экзистенциальным вызовом. В настоящее же время объединения ждут либо же реформы, которые защитят практику свободы, а также равенства наций, либо же политический регресс.

Ранее президент Польши Дуда обвинил Российскую Федерацию в том, что она нарушила большое табу со времен Второй мировой войны.