Понтифик подыграл российской пропаганде, выступая на еженедельной всеобщей аудиенции в среду, 24 августа, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Папа Римский призвал сделать «конкретные шаги» для завершения кровопролития в Украине, а также предотвращения катастрофы на ЗАЭС, после чего отошел от сценария, высказавшись об убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной.

Франциск поддержал версию спецслужб страны-агрессора и рупоров Кремля о том, что Украина причастна к смерти Дугиной, заявив, что пропагандистка – «невинная жертва войны». При этом понтифик не уточнил, как убийство Дугиной в Подмосковье связано с боевыми действиями на украинской территории.

Напомним, что ранее Папа Римский выразил недовольство тем, что война в Украине отвлекает мировую общественность от глобальной проблемы голода, призвав международное сообщество бросить силы на предотвращение гуманитарной катастрофы в Восточной Африке.