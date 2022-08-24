Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное Министерством обороны Украины в социальной сети «Твиттер», в День Независимости Украины Министерство обороны нашей страны обратилось к Российской Федерации.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Сегодня Российская Федерация, как и полгода тому назад, ты все еще имеешь возможность поставить свою подпись под документом о капитуляции. У тебя есть время сделать это, пока мы не уничтожим тебя на собственной земле. Не стоит упускать свой шанс, ведь часы тикают…».

Напомним, Андрей Загороднюк, руководитель Центра оборонных стратегий, ранее занимающий пост министра обороны Украины, заявил, что Российская Федерация на протяжении целых лет сможет поддерживать интенсивность войны в Украинском государстве.