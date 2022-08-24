На совещании министров обороны государств-участниц ШОС соратник Путина заявил, что у Вооруженных сил России на украинской территории «все идет по плану» и все задачи «спецоперации» будут выполнены, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Шойгу объяснил и провальные попытки оккупационных войск продвинуться, сообщив, что Россия «сознательно замедлила» наступление. По его словам, армия РФ старается «минимизировать жертвы» среди мирных жителей Украины.

Напомним, что министр обороны страны-агрессора озвучил очередную причину вторжения войск Российской Федерации на территорию соседнего государства 24 февраля. Традиционно Шойгу выдал пропагандистскую риторику о «преступлениях» Киева и угрозе со стороны НАТО.