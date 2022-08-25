Как информирует «НБН», в Телеграм Дмитрий Медведев заявил следующее:

«Прогнозы относительно победы Украинского государства создаются в столице Украины, а также в украинофильных странах Запада. В действительности же, все это брехня. Єто демагогия для обработки электората».

Согласно мнению Дмитрия Медведева, в настоящее время существует всего «полтора сценария» дальнейшего развития событий.

Он отметил, что первым из них является достижение всех целей так называемой «специальной военной операции», а также недвумысленное признание ее результатов властью Украинского государства. Второй же сценарий, по его мнению, это военный переворот на территории Украины, после которого будет признание итогов «спецоперации».

Ранее Медведев заявлял, что в Европе на АЕС могут произойти несчастные случаи.