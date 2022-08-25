Как информирует «НБН» со ссылкой на «ЕП», в своем заявлении Олаф Шольц отметил:

«ФРГ весьма желает обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются. Германия предоставляет современное и эффективное оружие. Почему? – Все потому, что Украина имеет право защищать собственную страну, независимость, суверенитет, а также целостность».

Также канцлер Германии осмотрел один из «Гепардов», а также сделал фотоснимок рядом с ним. Он подчеркнул, что возможности этой военной машины его просто поразили. По его словам, это вооружение очень эффективно в организации защиты от атак с воздуха.

Также канцлер подтвердил, что ФРГ будет продолжать поставлять Украинскому государству системы тяжелого вооружения.