Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», Вашингтон, по словам Колина Каля, пока что не передает Украинскому государству свои истребители четвертого поколения.

Военный чиновник добавил, что в данный момент приоритете в отношении авиации для США – это обеспечение нормального применения авиации, которая есть в Украине в настоящее время.

Дословно из заявления замглавы Пентагона:

«Мы передали ВСУ некоторые ракеты HARM. Более того, эти ракеты были адаптированы нами, чтобы ними могли стрелять из МиГ-29. Естественно, изначально они не были предназначены для того, чтобы их запускать из такого оборудования. Эти ракеты были предназначены для пусков из имеющихся у нас самолетов. В последние недели мы заметили, что украинцы с великим успехом использовали ракеты HARM, чтобы вывести из строя радиолокационные системы России».

Кроме того, в Министерстве обороны США заявили, что даже если Соединенные Штаты Америки и объявят о передаче собственных истребителей сейчас, поступать в Украину они будут только на протяжении нескольких лет. Как следствие Пентагон сейчас акцентировал собственное внимание на украинских истребителях производства времен СССР.

Напоследок он добавил:

«Весьма важно то, что им нужно для поддержки текущих усилий, чтобы удержаться на Востоке страны, а также перейти в возможное контрнаступление».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ успешно используют авиацию, в частности, на Херсонском направлении.