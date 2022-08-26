Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси, сообщает «НБН» со ссылкой на zerkalo.io.

Установлено, что подозреваемый в связи с поздравлением Александром Лукашенко народа Украины с Днем независимости разместил в сети интернет публикацию, в которой содержались угрозы в отношении Александра Лукашенко, а также ложные сведения о политическом и социальном положении в Беларуси

— сообщили в Генпрокуратуре.

Для производства предварительного расследования уголовное дело направили в Следственный комитет.

В разговоре с «Зеркалом» нардеп пояснил, что для него это не стало неожиданностью, а от своих слов он не отказывается. Он также отметил, что уголовное дело от Лукашенко — «это как орден почета».

Это просто приятно, украсили мне сегодняшний вечер

— добавил депутат Верховной рады Украины.

Политик также разместил «официальный комментарий» в своем телеграм-канале:

Позже нардеп добавил, что не понимает сути обвинения.

Мне инкриминировали: угрозу насилием „президенту“ Беларуси и дискредитацию Республики Беларусь. Один вопрос: а где я угрожал насилием Светлане Тихановской?

Напомним, накануне, 24 августа, Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости. Он пожелал народу Украины «мирного неба и толерантности», а соучастие в российской агрессии назвал «противоречиями».

Это пожелание вызвало негодование среди украинцев. К примеру, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что «цинизм Лукашенко понятен, прозрачен и юридически зафиксирован».

А нардеп Украины Алексей Гончаренко написал, что «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости» — именно это высказывание решил прокомментировать МИД Беларуси.

Полгода назад, 24 февраля, Россия начала полномасштабную войну против Украины. Власти в Минске отрицают участие белорусской армии в боевых действиях на стороне РФ, в то же время территория Беларуси с начала вторжения, а также в отдельные периоды позже, активно использовалась российской армией для нанесения ударов по Украине — это признал и сам Лукашенко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Буданов озвучил свое мнение относительно вторжения Беларуси в Украину