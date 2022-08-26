Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Associated Press, данные западной разведки говорят, что Россия получила «сотни иранских БПЛА».

Издание отмечает, что пока что достоверно неизвестно, начала ли Россия использовать эти БПЛА в войне против Украинского государства.

В сообщении отмечается:

«Однако, по всей видимости, БПЛА полностью исправны и готовы к применению в войне».

Также издание напоминает, что в минувшем месяце глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил сделал заявление о том, что у их страны и России весьма разные «виды сотрудничества» с Российской Федерацией. В том числе, по его словам, и в оборонном секторе.

Тогда он завершил, что несмотря на это Иран не намерен помогать ни одной из сторон, которые сейчас воюют в Украине.