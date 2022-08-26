Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», по словам Шольца, которые он озвучил двадцать пятого августа в Магдебурге, правительство Германии будет весьма важно подходить к вопросу поставки Украинскому государству современных вооружений, чтобы не допустить дальнейшей эскалации войны.

Дословно из заявления высокопоставленного чиновника ФРГ:

«Цель остается прежней. Путину нельзя дать выиграть войну. Чтобы Украина сохранила свою территориальную целостность и суверенитет. К примеру, лидер США сформулировал это весьма четко. В частности, он сказал, что не будет предоставлять украинской стороне оружие, при помощи которого можно наносить удары по российской территории. Как я считаю, это является принципом, которого мы все соответственно придерживаемся. Как следствие, мы смотрим, что другие делают».

При всем этом Шольц отметил, что Германия будет действовать таким образом, чтобы эта война не переросла из войны между РФ и Украиной совсем в другое противостояние. Также он добавил, что захватническая война РФ против Украинского государства является нарушением всех принципов, которые были согласованы Европой и всем миром на протяжении последнего десятилетия.