Как информирует «НБН», об этом сообщило Министерство Великобритании на своем официальном сайте.

Десятки военных из Украины в ближайшие месяцы будут обучаться пользоваться подводными беспилотниками. Они полезны при поиске мин.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В Украину будут отправлены шесть полностью роботизированных машин, беспилотных аппаратов для работы под водой. Эта техника поможет находить мины в водах у ее берегов. Три таких беспилотника Великобритания предоставит Украине из склада, еще три будут приоберетены в промышленности».

Напомним, ранее американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что если США и другие страны будут своевременно и в нужном количестве предоставлять Украине вооружение, то уже до конца 2022 года ВСУ выдворят российских захватчиков на их позиции по состоянию на 23 февраля текущего года.