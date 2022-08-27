Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», глава оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь в разговоре с журналистами на авиационном шоу, которое состоялось сегодня, отметил, что их страна готова к отправке самолетов в Украину. При этом он добавил, что само соглашение по данному поводу достигнуто еще не было.

Дословно из заявления Надя:

«Существует политическая воля. И в этом есть смысл. Нужно помочь тем, кто нуждается в помощи. Мы сообщим вам, когда будет достигнуто соглашение в этом плане. Сейчас рассматривается такая возможность».

Так, известно, что соглашение говорит о том, что Польша и Чехия будут охранять небо над Словакией. При этом Братислава сейчас ожидает поставок четырнадцати единиц новых истребителей F-16, которые были произведены в Штатах. Хотя, насколько известно, эта авиация должна прибыть в Словакию только в 2024 году.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, сколько вражеских самолетов ликвидировали ВСУ с момента широкомасштабного наступления России.