Как информирует «НБН» со ссылкой на российское издание Baza, автомобиль Секретарева могли поджечь намеренно.

Так, согласно обнародованным данным, в момент возгорания автомобиля Секретарева BMW X6, транспортное средство было припарковано во дворе дома на Ленинградском шоссе. Последствиями пожара стал полностью выгоревший багажник автомобиля.

В это же время Baza отмечает, что следственные органы исключает того, что это был намеренный поджог. Также известно, что вблизи с машиной пострадавшего была замечена «подозрительная девушка», а также в нескольких метрах от транспортного средства было видно выгоревшую траву.

Подозреваемая уже была задержана. Согласно имеющейся предварительной информации, девушка якобы облила багажник автомобиля Секретарева бензином, после чего подожгла. Кроме того отмечается, что женщина объяснила собственный поступок тем, что выступает против того, чтобы Россия вела боевые действия в Украине.