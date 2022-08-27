Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью DW бывшего командующего силами Соединенных Штатов Америки в Европе Бена Ходжеса, если государства Запада будут поставлять Украине оружие в необходимых объемах, то уже до конца 2022 года ВСУ смогут отбросить захватчиков до позиций двадцать третьего февраля.

Дословно из заявления Ходжеса:

«Защитники Украинского государства были весьма устойчивыми, новаторскими. Они весьма изобретательны. Однако им точно нужна более дальнобойная и точная артиллерия, а также ракеты, которые смогли бы дальше стрелять и продолжать уничтожать русскую артиллерию вместе с логистикой, а также наносить удары по российским аэродромам. Вот что им нужно. Мы кое-что уже им предоставили, однако этого недостаточно для того, чтобы получить решающий эффект. Вот почему уже приблизительно месяц линия фронта практически не меняется».

Согласно словам американского военного, российские войска достигли своей кульминации, и сейчас они ничего не могут поделать больше. Однако украинцам, как добавил Ходжес, нужна возможность для победы.

«Длительность начатой Россией войны будет зависеть от того, смогут ли Штаты и остальной мир сделать то, что обещали, сможем ли мы поставить все вооружение, которое было нами обещано. Я полагаю, что до конца текущего года мы сможем отбросить захватчиков к линии до 23 февраля».

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ озвучили потери российских оккупантов в Украине с 24 февраля.