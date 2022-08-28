Как информирует «НБН», представитель разведки нашей страны Скибицкий Вадим во время эфира телемарафона заявил, что Российская Федерация увеличивает свои мобилизационные резервы. В частности, в Кремле желают, чтобы были мобилизованы девяносто тысяч военнослужащих. Аналогичная информация была опубликована и пресс-службой Главного управления разведки МОУ.

Дословно из заявления представителя ГУР Минобороны Украины Скибицкого:

«Для осуществления такого плана в России применяются различные подходы. Это и так называемые «добробаты», а также батальонные резервы. Все это делается с целью восполнить потери, которые РФ понесла в Украине, а также захватчики пытаются этим нарастить собственные усилия, увеличить количество именно той группировки, которая может быть применена в войне против Украинского государства».

В это же время он добавил, что в настоящее время Российская Федерация испытывает огромные проблемы в плане комплектования собственных ВС. Также он высказал уверенность в том, что мобилизация никак не поможет России осуществить свои преступные планы в отношении нашей страны, ведь моральное состояние захватчиков, прежде всего, снижается, а потом, на контрактную основу службы в ВС России все меньше желающих. Более того, по его словам, среди населения крупных городов началась паника, так как никто не желает просто так идти и служить в вооруженных силах, а тем более, участвовать в войне.

Напомним, ранее в Институте изучения войны сделали заявление относительно того, что планы РФ перебросить в Украину 3-й АК не помогут захватчикам оккупировать украинские земли.