Как информирует «НБН», в Институте изучения войны (ISW, США) предположили, что такие действия Кремля вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь.

Согласно данным американских экспертов, Российская Федерация перебросит 3-й АК в Украину для того, чтобы возобновить наступательные операции. Вероятно, это будет в направлении Донецка, а также на южном направлении.

Отмечается, что некоторые батальоны перебрасываются на передовую сразу же после того, как прошли сокращенную подготовку. В ISW предположили, что российские войска хотят ввести 3-й армейский корпус для усиления наступления под Донецком. Ведь российское движение у Песков, Марьинки и Авдеевки практически остановлено.

Кроме того, части 3-го АК могут развернуть на территории вблизи с Херсоном.

Но, даже несмотря на такие действия оккупантов, это вряд ли поможет создать эффективную боевую мощь.

Там считают, что личный состав множества частей третьего армейского корпуса очень слабо обучены и дисциплинированы. Более того, они физически нездоровы, а их возраст уже стар. Но при этом они весьма хорошо вооружены. У ни есть БМП-3, танки Т-80БВМ, а также Т-90М. Из стрелкового оружия они имеют автоматы Калащникова 12.

Напоследок в Институте изучения войны добавили, что наступательные возможности Российской Федерации на территории Херсонской области ухудшились еще более, если смотреть на отчеты ВСУ.