Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

В частности, в заявлении Госдепартамента США говорится следующее:

«Москва приняла решение заблокировать консенсус относительно заключительного документа при закрытии Десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. И на такой шаг Российская Федерация пошла из-за того, чтобы не допустить формулировок, которые признают весьма серьезный радиологический риск на атомной электростанции в Запорожье».

Ранее в США и Великобритании рассказали, какими будут последствия для России в результате аварии на ЗАЭС и последующего выброса радиации.