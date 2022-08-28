Как информирует «НБН», в материале Reuters говорится, что через пролив проход начали два американских боевых судна.

По этим данным, в маневре участие принимают эсминцы Chancellorsville, а также Antietam. Проход кораблей осуществляется в международных водах.

Как известно, Курт Кэмпбелл, являющийся координатором по делам регионов Тихого и Индийского океанов в Совете нацбезопаности Белого дома, ранее во время брифинга, который был посвящен ситуации, сложившейся с Тайванем, заявил, что Америка продолжит свои действия на море и в воздухе, где такую возможность предоставляет международное право.

Согласно его словам, «в это входит проведение стандартных проходов судов через Тайваньский пролив».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на Тайвань с визитом намерены отправиться высокопоставленные американские чиновники.