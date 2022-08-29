Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» он написал пост, в котором отметил, что существующий сейчас мир весьма длительное время был заложником ядерного оружия. Теперь же, по словам генсека ООН, необходимо отказаться от него навсегда.

Дословно из сообщения Гутерреш:

«Это вооружение, ядерное оружие, смертельное, оно не дает гарантии победы или безопасности. Согласно замыслу их единственным результатом является разрушение. Хочу предложить обеспечить прекращение испытаний ядерного оружия навсегда. Давайте отправим ядерное оружие в историю. Это нужно сделать раз и навсегда».

Насколько известно, власти Японии ранее обвинили Российскую Федерацию в срыве подписания рамочного документа по результатам конференции по Договору относительно нераспространения ядерного оружия.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, будет ли Россия применять ядерное оружие.