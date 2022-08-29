Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении издания The New York Times, которое ссылается на американского чиновника, который был проинформирован об атаках. При этом сам госслужащий США предпочел оставаться анонимным, пишет «Лига.НЕТ».

Собеседник издания отметил:

«Все это доморощенное. Мы не получали никакого предварительного уведомления».

Также он утверждает, что партизаны и бойцы украинского спецназа «применяют импровизированное оружие, тактику, а также взрывчатку во время ударов».

Анонимный американский чиновник подчеркнул, что такого рода атаки в отношении вражеских сил, вероятно, должны были еще и психологически повлиять на граждан РФ в Крыму согласно «эффекту Дулиттла».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Крым из России едет эшелон военной техники врага.