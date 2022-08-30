Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

Так, один из высокопоставленных представителей американской администрации, предпочитая оставаться анонимным, уточнил, что Российская Федерация получила от Ирана партию беспилотников серии Mohajer-6 и Shahed.

Дословно из заявления чиновника США:

«Согласно оценкам, которые имеются сейчас, Российская Федерация намерена использовать данные беспилотники класса «воздух-поверхность». Они могут вести радиоэлектронную борьбу, а также делать наводки на поле боя. Однако в настоящее время российские военные испытывают огромные проблемы с этими БПЛА».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что РФ получила от Тегерана сотни беспилотных летательных аппаратов.