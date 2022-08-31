Специалисты ISW обратили внимание на то, что кремлевский диктатор и руководитель российского Федерального агентства по национальностям Игорь Баринов обсудили создание «адаптационных центров» для «переселенцев», которые живут в РФ, информирует «НБН».
Баринов сообщил, что его агентство уже начало работу в некоторых регионах над тем, чтобы «мигранты» знали и уважали традиции, обычаи и законы России. В Москве объясняют такие меры желанием избежать «социальной изоляции» «переселенцев» и поддержкой стабильности сообществ «мигрантов».
По словам российского эксперта по миграции Александра Верховского, такая программа для «переселенцев» станет чем-то средним между лагерями для «беженцев» и центрами профподготовки «мигрантов».
Аналитики ISW утверждают, что на самом деле главная функция «адаптационных центров» — принудительная культурная ассимиляция украинцев в РФ, большую часть из которых переместили на территорию страны-агрессора против их воли. Программами для «мигрантов» Путин намерен стереть культурную идентичность украинских граждан.
Напомним, что кремлевский диктатор подписал указ, который позволяет украинцам получить российские паспорта по упрощенной процедуре.
Discussion about this post