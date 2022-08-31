Специалисты ISW обратили внимание на то, что кремлевский диктатор и руководитель российского Федерального агентства по национальностям Игорь Баринов обсудили создание «адаптационных центров» для «переселенцев», которые живут в РФ, информирует «НБН».

Баринов сообщил, что его агентство уже начало работу в некоторых регионах над тем, чтобы «мигранты» знали и уважали традиции, обычаи и законы России. В Москве объясняют такие меры желанием избежать «социальной изоляции» «переселенцев» и поддержкой стабильности сообществ «мигрантов».

По словам российского эксперта по миграции Александра Верховского, такая программа для «переселенцев» станет чем-то средним между лагерями для «беженцев» и центрами профподготовки «мигрантов».

Аналитики ISW утверждают, что на самом деле главная функция «адаптационных центров» — принудительная культурная ассимиляция украинцев в РФ, большую часть из которых переместили на территорию страны-агрессора против их воли. Программами для «мигрантов» Путин намерен стереть культурную идентичность украинских граждан.

Напомним, что кремлевский диктатор подписал указ, который позволяет украинцам получить российские паспорта по упрощенной процедуре.