Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

В материале издания отмечается, что в среду, 31 августа, об этом заявил Джон Кирби, являющийся официальным представителем Белого дома по нацбезопасности.

Дословно из заявления чиновника:

«Уже в самые ближайшие дни будут сделаны объявления о предстоящей военной помощи Украине».

Также отмечается, что никаких деталей о содержимом документа в настоящее время нет. Однако ранее Вашингтон оказывал ракеты для NASAMS, а также американских HIMARS. Кроме того, были и противотанковые гранатометы АТ4.

Кроем того, ранее в Белом доме заявляли, что Киев получит небольшой беспилотный летательный аппарат Puma, его можно запускать с рук.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российский политолог и публицист Андрей Пионтковский указал на последний козырь в рукаве Путина.