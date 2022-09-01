Комментируя интересы страны-агрессора в Приднестровье, министр иностранных дел РФ заявил, что в этом регионе находятся их «миротворцы» и военные, которые охраняют склад боеприпасов в селе Колбасна, который является крупнейшим в Европе, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Медуза».

Соратник Путина пригрозил Молдове «грузинским сценарием», вспомнив о войне России против Грузии в 2008 году. Лавров заявил, что любые действия, которые будут угрожать российским военным в Приднестровье, в Москве расценят как нападение на РФ, «в соответствии с международным правом». По его словам, так якобы было в Южной Осетии, когда напали на российских «миротворцев».

Отметим, что в начале лета Кишинев заявил, что готов поддержать санкции Европейского Союза против Российской Федерации, поскольку Молдова получила статус кандидата в члены ЕС.