Как информирует «НБН», об этом говорится в блоге спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко на официальном сайте Совета Федерации Российской Федерации.

Дословно из обнародованного Матвиенко сообщения:

«Нет никаких сомнений в том, что мы имеем более чем достаточно ресурсов для того, чтобы победить Украину. И это не только материальные ресурсы, но и моральные, интелектуальные».

Согласно ее словам, армия государства-оккупанта оснащена самым современным оружием, а также техникой. Более того, она утверждает, что захватчики ведут гуманный способ войны, не используя мирное население Украины в качестве «живого щита». Что самое интересное, по ее утверждению россияне не обстреливают городских кварталов, а также не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.

Что еще больше шокировало, что по словам Матвиенко, военные России «не запятнили себя расправными действиями над украинскими военнослужащими».

Напомним, ранее в ОК «Південь» рассказали о некоторых успехах ВСУ на южном направлении.