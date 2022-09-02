Нелегитимный президент РБ показал ПК 1 сентября на открытом уроке во Дворце республики в Минске. Лукашенко сообщил детям, что он специально попросил принести на встречу это устройство, подаренное ему, по его словам, «умными людьми», информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

Самопровозглашенный лидер белорусов объяснил, что специалисты получили задание отыскать в мире самое лучшее, что не производят в РБ, и создать этот ноутбук.

Как честно признался Лукашенко, в «первом белорусском компьютере» пока только 12% комплектующих, которые произведены в республике, однако до конца года их количество увеличится до 30%.

Диктатор пообещал детям, что они позже смогут пощупать «чудо» белорусской техники, которое создали на заводе «Горизонт».

Напомним, что в мае Лукашенко задумался над производством «Искандеров». Соответствующий вопрос самопровозглашенный президент Беларуси обсудил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы россияне «помогли довести до ума» новые ракеты РБ.